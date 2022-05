Seat Leon Sportstourer 1,5 TSI FR – rodinné kombi do 700 tis, které jezdí za 5 litrů

Úvod

Jelikož je Seat součástí koncernu VW, tak je zde dost věcí shodných například s Golfem či Octavií. První generace Leonu byla představena v roce 1998 a dnešní recenze se podívá na zoubek té nejnovější – čtvrté. Ta je postavena na modulární platformě MQB. Pod kapotou je přeplňovaná patnáctistovka o výkonu 96 kW, která poskytuje skvělou spotřebu. Leon nabízí čtyři výbavové stupně – Reference, Style, Xcellence a FR. My zde máme právě lehce sportovně střižené FR.

Seat Leon Sportstourer | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Co se motorů týče, tak je zde dost široká nabídka. Z benzinových jednotek je zde 3 válec 1,0 TSI, který můžete mít i v mild-hybridní variantě. Dále jsou zde 4 válce – 1,5 TSI (96/110 kW), 1,5 TGI (96 kW – CNG), 1,5 eTSI (110 kW – mild hybrid) a 2.0 TSI (140 kW). Naftových verzí dvoulitru je zde také více - 2.0 TDI o výkonu 85/110/140 kW. Určité motorizace můžete mít i s automatem DSG a pohonem všech kol.

Seat Leon Sportstourer | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design je mnohem odvázanější, než nabízí jeho koncernoví bratři. Přední část působí agresivním dojmem. Přední LED světlomety mají skvělou účinnost a jsou hezky tvarované. Obzvlášť v kombinaci s červenou metalízou vypadá vůz velmi dobře. Lité disky jsou obuté na pneumatikách o rozměru 225/40/R18 a vypadají rovněž pěkně.

Seat Leon Sportstourer | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zadní části dominují spojené světlomety, které jsou často předmětem vášnivých diskuzí. Za mě je to povedené řešení, obzvláště pak v noci je to velice efektní. Zadní část díky tomu zkrátka zaujme a Leona si jen tak s jiným autem nespletete. Podobně tomu bylo i u nedávno testovaného Seatu Tarraco.

Rozměry: 4642/1799/1437/2684 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1378 kg

Seat Leon Sportstourer | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Sedadla jsou pohodlná a nabízí v této třídě nadprůměrné boční vedení a dlouhý sedák. Sice nejsou elektricky ovládaná, ale vzhledem k celkové ceně je to pochopitelné. Posed je velice dobrý, je možné sedět hezky nízko a pozice za volantem je slušná.

Seat Leon Sportstourer | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Intuitivnost ovládání byla v předchozí generaci i přes ne příliš povedenou palubní desku na lepší úrovni. Zde úplně zmizely kolečka a tlačítka, která ovládají klimatizaci. Vše se přesunulo do infotainmentu, což je krok zpět. Do hlavního menu klimatizace se tak dostanete na několik kliknutí, což dramaticky snižuje řidičovu pozornost od dění na vozovce.

Seat Leon Sportstourer | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Infotainment jako takový nabízí kolečko hlasitosti a ladění, což je plus, ale obrazovka je poměrně malá a asi bychom si raději připlatili za větší desetipalcový. Seat má svůj vlastní software, který proti Škodovce či VW působí trochu nepřehledně. Jeho rychlost je ovšem slušná. Použité materiály neurazí, ale ani nenadchnou. Co mi při lehce svižnější jízdě vadilo, byl tvrdý středový tunel, od kterého jsem měl otlačené pravé koleno.

Seat Leon Sportstourer | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostoru ve vozidle je dost, vpředu je to jasné, ale i vzadu, když jsem si sedl sám za sebe (měřím 185 cm), tak zbylo dost prostoru před koleny i nad hlavou. O odkládací prostory taktéž není nouze.

Seat Leon Sportstourer | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zavazadelník pojme 620 litrů, což z něj dělá velice praktického společníka, ve kterém si dokážu představit i příležitostné přespání.

Seat Leon Sportstourer | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

I přesto, že ve výbavě FR máme sportovní podvozek (snížený o 15 mm) a celkem veliké disky, tak je komfort na solidní úrovni. Větší nerovnosti sice pocítíte lehkým bouchnutím, ale není to nic dramatického, co bychom od vozu na platformě MQB neznali. Odměnou za to je pak jistý průjezd v zatáčkách, kdy Leon velmi ochotně mění směr. Nabízí individuální režim, kdy sice nelze měnit tuhost tlumičů, ale je možné si zlepšit odezvu na plyn a navolit si tužší řízení. Já osobně jsem ale u běžných vozů příznivcem většího komfortu, takže bych volil o pár tisíc levnější výbavu Xcellence s měkčím nastavením tlumičů a 17 palcovými disky.

Seat Leon Sportstourer | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pod kapotou se skrývá slabší varianta zážehového čtyřválce 1,5 TSI. Jednotka je spojena s manuální převodovkou, která má přesné dráhy a pracuje se s ní dobře. Motor má sice zvuk jako šicí stroj, ale jakmile se ve voze zavřete, je to o poznání lepší. Po městě je výkon naprosto dostatečný – 96 kW a 200 Nm. Trošku horší to je třeba na dálnici. Aby se vůz dal do pohybu, je nutné podřazovat třeba i na čtyřku. A to jsme většinu času měli prázdné auto. Jakmile plánujete s vozem jezdit na delší dovolené, výkonnější varianta přijde vhod a úplně nejvhodnější je pro dlouhé cesty pak naftový dvoulitr. Akcelerace na stovku si žádá 9,7 vteřin a maximální rychlost je 209 km/h. Motor při mírné zátěži vypíná dva válce, díky čemuž se snižuje spotřeba paliva. Ta byla mimochodem největším překvapením, při troše snahy jsme se dokázali dostat na tyto hodnoty:

Město: 6 – 7 litrů

Kombinovaná: 5,6 l

Dálnice: 6 l

Okreska: 3,7 – 4,7 l

Seat Leon Sportstourer | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Cena

Základ nabídky Leonu Sportstourer tvoří výbava Reference s motorem 1,0 TSI, který bez příplatků stojí od 525 tisíc. Vyšší výbavový stupeň Style je o 50 tisíc dražší. Námi testovaný čtyřválec 1,5 TSI je k dispozici pouze s výbavou Style/Excellence/FR a stojí od 608 tis.

Seat Leon Sportstourer | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Námi testovaný kousek disponoval nejvyšší výbavovým stupňem FR a začíná na 655 tisíc s tím, že v našem případě byly na voze ještě nějaké příplatky, takže finální cena činí 700 tisíc.

Seat Leon Sportstourer | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Seat Leon Sportstourer FR 1,5 TSI 96 kW je zkrátka normální prostorné auto pro běžné uživatele. Svým designem lehce vybočuje z koncernovské „nudy“, ale používá stejnou techniku. K dispozici je velmi široká nabídka motorů (benzin, nafta, zemní plyn, mild-hybrid, plug-in hybrid). Nabízí solidní interiér a výbavu, kde mi výrazně vadí jen ovládání klimatizace skrze dotykový infotainment. Leon se příjemně řídí, ale spíš bych volil pohodlnější výbavu Excellence bez sportovního podvozku na 17 palcových kolech. Pokud jezdíte s nenaloženým autem spíš po městě, tak vás nebude urážet ani dynamika slabší jednotky se skvělou spotřebou (5-6 litrů). Jakmile ovšem do vozu usadíte 4 dospělé a pár bas piv, už to s tou dynamikou, pružností a spotřebou nebude tak slavné. Obzvlášť pak na dálnici, kde se projevuje nízký „krouťák“ (200 Nm). Příplatek za silnější 110 kW variantu bych tedy rozhodně doporučil zvážit (25 tisíc). Podtrženo sečteno námi testovaný Leon si zaslouží 8/10 bodů.

Seat Leon Sportstourer | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Slušná cena

Spotřeba

Jízdní vlastnosti

Design

Sedadla

Prostornost

Veliký výběr výbav a motorů

Minusy

Infotainment

Pružnost mimo město

Motor zní jako šicí stroj