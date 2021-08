Škoda Superb 2.0 TSI 200 kW aneb splašený jezevčík na steroidech

Úvod

Superb třetí generace není žádnou novinkou, nedávno jsme psali o ojetém 2.0 TDI. V roce 2019 ovšem proběhl facelift, takže tu máme „staronové“ auto s nejsilnějším motorem, který Škodovka aktuálně do svých aut dává.

Vůz je ve výbavě Sportline, která je dosti výrazná. Příplatků je zde opravdu mnoho, nechybí ani masážní odvětrávané přední sedadla, nezávislé topení, adaptivní tlumiče DCC a mnoho dalšího. Jen ta cena není úplně lidová.

Škoda Superb Sportline | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Zlatá barva Dragon Skin je téma číslo jedna, když s vozem někde zastavíte. Jde o jasný případ „hate it, or love it“ – tedy buď ji milujete, nebo nenávidíte. Nám se líbí, ale nekoupili bychom si ji. Velmi dobře ovšem ladí s tmavými doplňky – orámování masky, oken, tmavý spojler, kola atd.

Škoda Superb Sportline | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ačkoliv je vůz podstaven na modulární platformě MQB, má protažený rozvor, aby byl vzadu nadstandardní prostor, takže se mu občas přezdívá jezevčík.

Rozměry 4869/1864/1468/2841 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost - 1645 kg

Škoda Superb Sportline | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Jelikož jde o vůz střední třídy, je to uvnitř znát. I oproti nové Octavii je zkrátka dál. Sedadla jsou pohodlná a ačkoliv by posed mohl být nižší, sedí se v nich dobře a ideální pozici není problém rychle nastavit. Co mi trochu vadí je, že sedadla mají nevýrazné boční vedení, ale to mohou vyřešit sportovní sedadla.

Škoda Superb Sportline | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Máme zde starý infotainment, který je přehlednější a rychlejší, než ten nový, který známe ze čtyřkové Octavie. I jeho provedení – rozlišení a velikost jsou lepší. Potěší také ovládání přes klasické otočné ovladače a tlačítka. Jednoduché, přehledné a bezpečné.

Škoda Superb Sportline | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Pochvalu zaslouží kvalitní materiály a celková kvalita dílenského zpracování. Oproti Octavii je také znát více prostoru vpředu a hlavně vzadu.

Škoda Superb Sportline | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Odkládacích prostorů je zde dostatek a potěší tradiční deštníky ve dveřích. Jelikož poslední týdny často pršelo, tak sem ho asi poprvé v životě využil. Zavazadlový prostor je obrovský, 625 litrů. Díky bohu za ty plastové zarážky se suchým zipem, díky kterým ukotvíte menší předměty, aby vám v kufru nelítaly.

Škoda Superb Sportline | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Další „simply clever“ vychytávkou jsou zadní hlavové opěrky, které mají vysouvací bočnice, takže vám v nich hlava drží, perfektní věc na dlouhé cestování.

Škoda Superb Sportline | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

V normálním režimu nastavení tlumičů je vůz komfortní, ale dostatečně tuhý. Přejezdy ostřejších příčných nerovností nebo výmolů zvládá s lehkým bouchnutím, ale není to nic hrozného. Po přepnutí do komfortního režimu tlumičů DCC vůz výrazně změkne a stává se z něj houpavý křižník, který poskytuje obzvlášť ve městě skvělý komfort. Na druhou stranu na okreskách se díky tomu umí pěkně „rozkohýbat“ a je lepší si vůz přepnout zpět do normálu.

Škoda Superb Sportline | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Sportovní režim v 200 kW Superbu? Není to vzhledem k vyšší hmotnosti a povaze vozu hloupost? Není. Je až neuvěřitelné, jak dokáže být vůz tuhý a v zatáčkách rychlý. Zatáčí velmi dobře a i přes jeho velikost nepůsobí o moc méně sportovním a jistým dojmem, jak Octavia RS. Dokonce si troufnu tvrdit, že je Superb v přímce o kus rychlejší. Zajímalo by mě, srovnat tyto dva sourozence na okruhu, myslím, že by to byl vyrovnaný souboj.

Škoda Superb Sportline | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Co je na Superbu největší minus? Jednoznačně ospalá reakce na plynový pedál. Vzhledem ke stále se zpřísňujícím podmínkám ze strany Evropské unie jsou automobilky nuceny vyrábět mdlá auta, které díky tomu mají lepší emise a spotřebu. To, že to neprospívá autu a ani bezpečnosti už EU bohužel neřeší. Ve výsledku tedy jedete na okresce za kamionem, víte, že máte 200 kW, tudíž předjet ho nebude žádný problém, dáte plný plyn a čekáte „dobré“ 3 vteřiny, než se vůz uvede do pohybu. Jenže 3 vteřiny jsou v předjížděcím manévru opravdu dlouhé a tak se mohou stát nebezpečnými. Jasně, po nějaké době, kdy vůz znáte a víte, jak s ním pracovat se s tím sžijete, ale ani tak si nemyslím, že je tohle správný směr. Oproti faceliftu zde přibyl filtr pevných částí DPF, který tomu také nepomůže a celkový výkon vozu poklesl z původních 206 na 200 kW.

Škoda Superb Sportline | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Pod kapotou se ukrývá přeplňovaný benzinový dvoulitr TSI. Jde o nejsilnější motor v nabídce Škodovky. Vzhledem k tomu, že je zde nově DPF filtr a vzhledem k eko normám je motor celkově lehce „přiškrcen“, reakce na plynový pedál není zrovna optimální, nicméně jakmile jej přemluvíte k akci, tahá skvěle. Dynamika je opravdu dobrá a ačkoliv zvuk není úplně výrazný, je příjemný a neruší. Odhlučnění je na výbornou, i při rychlostech okolo 180 km/h je uvnitř vozu příjemné ticho.

Škoda Superb Sportline | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Akcelerace na stovku zabere 5,6 vteřin a maximální rychlost je omezena na 250 km/h.

Spotřeba je vzhledem k velikosti vozu a výkonu nižší, než jsme očekávali. Při klidné jízdě jsme naměřili tyto hodnoty:

Město – 9 – 10 l

Kombinovaná – 8,5 l

Okreska – 7 l

Ceny

Základní Superb (1.5 TSI 110 kW Ambition) stojí od 740 900 Kč. Námi testovaný Sportline startuje se základní 1.5 TSI na částce 842 900 Kč. My zde ovšem máme vrcholnou motorizaci 2.0 TSI s pohonem 4x4 a automatem, za kterou připlatíte 329 000 Kč. Náš testovaný kus měl ještě připlacenou další bohatou výbavu, takže finální cenovka činila 1,4 milionu.

Škoda Superb Sportline | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Škoda Superb 2.0 TSI 200 kW Sportline za 1,4 milionu rozhodně není volbou pro každého, ale pokud chcete nejrychlejší Škodovku současnosti, která skvěle vypadá, nezapadne v davu a nevadí vám vyšší spotřeba oproti dieselové motorizaci, je skvělou volbou. Potěší kvalitně zpracovaný interiér, intuitivní ovládání vozu pomocí tlačítek a pohodlný adaptivní podvozek, který umí být i velmi schopný při rychlejší jízdě po okresce v režimu sport. Jediným výrazným minusem je mdlá reakce na plynový pedál. Tento zlatý „jezevčík“ získává 8/10 bodů.

Škoda Superb Sportline | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Motor – dynamika, kultivovanost

Schopný podvozek – komfort, ostřejší jízda

Prostornost

Image

Jednoduché ovládání vozu

Kvalitní materiály v interiéru

Minusy

Mdlá reakce na plyn

Vyšší spotřeba oproti TDI

Cena