Volkswagen Tiguan 2.0 TDI EVO 147 kW – v roce 2020 5. nejprodávanější vůz na světě, právem?

Úvod

Jde o druhou generaci po rozsáhlém faceliftu, kde byl přepracován po vzoru nového Golfu hlavně předek. Dost zásahů ovšem proběhlo i v interiéru. Novinkou je také nejsilnější naftový dvoulitr s označením EVO, který je spojen se 7 stupňovým automatem DSG a pohonem 4x4.

Volkswagen Tiguan | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Náš testovaný kousek je ve výbavě Elegance, která je nejvyšší, pomineme-li R-line a ostrou verzi R. V základu nabídne téměř vše, co řidič k běžnému životu potřebuje, ovšem náš vůz měl připlacené ještě panoramatické střešní okno, kamerový systém 360°, audio Harman/Kardon, head-up displej, lepší navigaci a mnoho dalšího. Většina těchto příplatků je fajn, ale nejsou nezbytné. Bohužel co nezbytné je, jsou adaptivní tlumiče DCC, které zde nemáme.

Volkswagen Tiguan | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Takový „přifouknutý“ Golf. Oproti starší verzi si hlavně v oblasti přední masky a světlometů dost polepšil. Nové světlomety po vzoru Golfu spolu s maskou inspirované Touaregem tvoří vydařený celek, který není tak jednotvárný a nudný jako před modernizací. Boční profil je stále ostře řezaný a působí dobře, stejně jako záď vozu. Veliké 19 palcová kola vypadají skvěle.

Rozměry 4509/1839/2679 mm (délka, šířka, rozvor). Hmotnost vozu činí 1640 Kg.

Volkswagen Tiguan | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

První usednutí do kožených sedadel je příjemné. Posed je vysoko, tak jak to bývá u SUV zvykem. Interiér působí vzdušně a prostorně. Pomáhá tomu skleněná střecha, která je dělená, takže je možné přední část otevřít a užívat si vítr ve vlasech.

Volkswagen Tiguan | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Volant působí na první pohled vzhledem k velkému počtu tlačítek nepřehledně. Starší řešení, kde byl tempomat na páčce pod tou „blinkrovou“, bylo lepší. Nicméně po týdnu jsem si zvykl a ke konci testu mi to již nevadilo. Ovšem u tempomatu mě naprosto naštvalo, že nelze přidávat rychlost po jednotkách, ale pouze po desítkách. Pokud tedy jedete na tempomat 70 km/h a chcete jet 77 km/h, musíte zrychlit pomocí plynového pedálu a přesně v 77 km/h musíte zmáčknout „set“. Otravné a zároveň odvádějící pozornost jinam, než by měla být.

Volkswagen Tiguan | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Infotainment je 8 palců veliký a funguje velmi slušně. Rozlišení je dobré a ovládání poměrně intuitivní. Největší problém vidím v absenci kolečka na hlasitost. Chcete-li rychle ztišit rádio, nelze to. Pokud to chcete udělat poslepu, musíte držet tlumící tlačítko na volantu, ale ani tak se zvuk neztiší dostatečně rychle.

Volkswagen Tiguan | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Virtuální kokpit má pěknou a přehlednou grafiku. Měří 10,25 palců. Vyhovuje mi, že si můžete navolit, jaké ukazatele chcete mít uprostřed otáčkoměru a rychloměru. Jeho ovládání je sice trochu chaotické, ale rychle si zvyknete.

Volkswagen Tiguan | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ačkoliv nejsem zastánce celodotykových interiérů, tak řešení ovládání klimatizace, které je zde, mě až tak nerozčiluje. Narozdíl od nové Octavie, kde si vše musíte ovládat přes infotainment. Zde je alespoň samostatná zóna pod obrazovkou, která je věnovaná klimatizaci a výhřevu sedadel. Sice je vše dotykové, ale zrovna ovládání teploty je profilované, takže po slepu je možné jej nahmatat. Není to ideální, ale ani úplně nejhorší. Oceňuji přítomnost klasického tlačítka na vypnutí systému Stop-Start. Jediná výtka se line k jeho nešťastnému umístění za voličem převodovky tak, že jej řidič nevidí.

Volkswagen Tiguan | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost je vzhledem k vnějším rozměrům velmi nadprůměrná. Vpředu i vzadu je prostoru tolik, že jej průměrně vzrostlí jedinci ani nevyužijí. Odkládacích prostorů je zde také dost. Šikovná je zadní řada sedadel, kterou je možno posouvat či celou sklopit téměř do roviny. Samotný zavazadelník nabídne 615 (1655) litrů. Nepotěší tvrdé plasty v oblasti kolen a ve dveřní výplni.

Volkswagen Tiguan | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Vzhledem k tomu, že jsou zde veliká 19 palcová kola (pneumatiky 235/50/R19) a obyčejný podvozek, tak komfort není ideální. Na nerozbité silnici je to ještě dobré, ale žijeme, kde žijeme, takže je adaptivní podvozek s proměnnou tuhostí tlumičů v případě velikých kol nezbytný. Nabízela by se možnost mít menší kola, což ovšem v této Elegance výbavě nelze. Výbava Elegance totiž v základu dává 19 palcová kola, takže v podstatě nemáte jinou možnost, než připlatit adaptivní podvozek, pokud chcete opravdu pohodlné auto.

Na druhou stranu je ale nutno napsat, že v případě ostřejšího nájezdu do zatáčky vás vůz podrží, je předvídatelný a stabilní. Rozhodně není stavěn na rychlé vymetání okresek, ale zvládá to překvapivě slušně. Řízení je tradičně přesné, ale moc zpětné vazby nečekejte. Velmi příjemný je head-up displej a za tmy potěší výkonné LED světlomety.

Volkswagen Tiguan | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Vznětová pohonná jednotka je novinkou, která nese označení EVO. Kultivovanost je velmi dobrá, do interiéru nepronikají žádné výrazné vibrace a odhlučnění je slušné. Projev motoru je mdlý, obzvlášť pak v režimu eco. Není to ovšem problém motoru, ale převodovky, která v honbě za nejlepší spotřebou a nízkými emisemi motor dost potlačuje. Reakce na plynový pedál je i v normálním režimu otřesná. Naštěstí je zde individuální režim, takže si můžete nastavit „sportovní“ reakci na plyn, pak už je odezva normální. Problém je ale poté v tom, že motor i při klidné jízdě točí zbytečně moc otáček, což se projevuje na spotřebě. Plusem je, že převodovka jinak necuká a jízda je velmi pohodlná. Především tedy pro posádku, řidič se bude s plynem trochu bojovat. Celkový dojem s prací s plynovým pedálem bych přirovnal k situaci, kdy dítě odmítá sníst brokolici, kterou má na talíři. Sice jí nakonec pod nátlakem sní, ale vůbec se mu to nelíbí.

Dynamika jako taková je vzhledem ke kategorii více než dostatečná. Akcelerace na stovku trvá 7,5 sekund a maximální rychlost činí 216 km/h. Výkon motoru je příjemných 147 kW a 400 Nm. To nejsou vůbec špatná čísla, ale také si je Volkswagen nechá hezky zaplatit. Co se spotřeby týče, tak je to vzhledem k hmotnosti a výšce vozu přijatelná hodnota. Dlouhodobá spotřeba za týdenní test byla 7,7 litru, nutno ovšem říct, že jsme nejezdili vyloženě „na spotřebu“. Kdybychom měli lehčí nohu, mohlo by to být o litr méně.

Volkswagen Tiguan | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Spotřeba se při klidné městské jízdě pohybuje kolem 7 - 8 litrů. V případě ranní špičky klidně o litr více.

Kombinovaně si Tiguan řekne cca o 6 – 7 l.

Okresku zvládne i za 5,5 l. Dálničních 130 km/h bude znamenat 6,5 – 7 l.

Cena

Dostáváme se k bodu, který bude pro mnohé čtenáře lehkým šokem. Přiznám se, že i mě osobně překvapila cenovka námi testovaného kousku, která činí 1 373 800,-. Jasně, máme zde mnoho příplatků, ale ani bez nich to není úplně lidový vůz. Tato motorizace v kombinaci s výbavou Elegance startuje na 1 171 900,-. Doba, kdy jste pořídili naftový Tiguan v pěkné výbavě se čtyřkolkou za 900 tisíc je dávno pryč. Na druhou stranu proč ne, není levný a i přes to je prodejním trhákem, takže by byli ve VW hloupí, kdyby jej prodávali za staré ceny.

Volkswagen Tiguan | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Konkurence

Tiguanu konkuruje například Škoda Kodiaq/Karoq, Hyundai Tuscon, Kia Sportage, Ford Kuga ale vzhledem k cenovce bych se jej nebál přirovnat i k Mercedesu GLB, BMW X1 nebo Audi Q3, kteří stojí podobné peníze a jsou zkrátka o fous lepšími vozy.

Závěr

Volkswagen Tiguan je dobré univerzální auto, většina uživatelů s ním bude nadmíru spokojena. Má dobrý podvozek, motory, je praktický ale musíte počítat se sebevědomou cenovkou. Pokud budete chtít vyšší výbavu s velkými koly, určitě připlaťte 25 tis za adaptivní podvozek. Ten vám totiž zajistí ten správný komfort, který by v této kategorii měl být.

Námi testovaný Volkswagen Tiguan 2.0 TDI EVO dostává 7/10 bodů. Pokud by byl o trochu levnější a s menšími koly nebo adaptivním podvozkem, dostal by o bod více.

Volkswagen Tiguan | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Praktičnost

Motor

Jízdní vlastnosti

Nadčasový design

Minusy

Cena

Odezva na plynový pedál

Lacinější materiály

Tvrdší podvozek