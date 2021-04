Toyota Camry – japonský samuraj, který se snaží vyhrát předem prohraný boj

Úvod

Camry je celosvětovou ikonou, o které se ví, že je jedním z nejspolehlivějších aut vůbec. Zároveň je pohodlné, dobře vypadá a nestojí majlant. Není tak divu, že se jich celosvětově prodá více než 700 tisíc ročně. Od roku 1982 se prodalo přes 19 milionů kusů. Jde o nejprodávanější sedan na světě (v segmentu D/E). Největší prodeje jsou v Americe. Na českém trhu se kdysi dávno prodávala, ale úspěch neslavila. Po více než 14 let dlouhé pauze to Toyota opět zkouší. Nebude to mít ovšem lehké. Vůz je nabízený pouze s jedním motorem, což může být pro mnoho lidí kámen úrazu. Je zde atmosférický 2,5 litrový mild-hybridní čtyřválec, který je spojen s bezstupňovou převodovkou e-CVT.

Toyota Camry | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design je typicky japonský. Konzervativní jedinci s ním můžou mít možná problém, ale alespoň je originální. Za nás vypadá skvěle. Takový elegantní dálniční křižník. Jelikož se jedná o sedan, je zde výborná tuhost karoserie, což ovšem mnoho lidí odradí, protože přístup do jinak poměrně slušně velikého zavazadelníku (525 litrů) je horší. O absenci varianty kombi nemluvě.

Rozměry 4 885/1 840/2 825 mm (délka, šířka, rozvor). Hmotnost vozu činí 1670 kg.

Toyota Camry | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Uvnitř panuje velmi příjemná atmosféra. Jsou zde použity kvalitní materiály a středový panel je nepravidelně tvarovaný, což opět asi nenadchne každého, nicméně nám se to líbí. Sedadla jsou výborná a pohodlná. Pozice za volantem je příjemná. Ergonomie by mohla být o „fous“ lepší – rozmístění některých prvků je trochu nelogické.

Toyota Camry | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Vzadu je místa na rozdávání a vzhledem k námi testované vrcholné výbavě Executive s příplatkovou „luxusní verzí pro zadní pasažéry“ máte pocit, jako byste seděli v o třídu větší limuzíně.

Toyota Camry | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Nejenom, že jsou zadní sedadla možno elektricky polohovat, je zde i možnost na středové opěrce ovládat rádio, případně si připojit telefon a hrát svou hudbu. Dále zde je možnost zatáhnout si elektricky zadní sluneční roletku, zapnout výhřev sedadel nebo ovládat klimatizaci. Prostoru pro nohy je zde dostatek, ačkoliv ne tolik jako ve výše zmiňovaném Superbu.

Toyota Camry | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Infotainment je bohužel celkem zastaralý – jak grafika, tak velikost – 8 palců. Na jeho ovládání si budete muset chvíli zvykat a ani po týdnu nemohu říct, že bych s ním byl spokojen. To stejné platí i o palubním počítači. Intuitivnost, kterou nabízí německé koncernové vozy je na mnohem lepší úrovni. Zajímavý je ukazatel energie, kde vidíte, zda běží spalovací motor, nebo jedete čistě jen na elektromotor. Zároveň vidíte, zda se zrovna dobíjí akumulátor, nebo naopak.

Toyota Camry | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Toyota zde vsadila na pohodlí a komfort pro posádku. Odpružení je zde vynikající, dlouho jsme v testu neměli tak pohodlný vůz, který je zároveň tuhý a v zatáčkách schopný. Stojí na nové platformě GA-K, která je o 70% pevnější, než předchůdce a zároveň má o 1,5 cm nižší těžiště. Camry je perfektně vyvážená a jízda s ní je naprosto uklidňující. Nerovnosti žehlí s naprostým přehledem. Dokonce je pohodlnější, než nedávno testovaný Land Rover Discovery na vzduchovém podvozku. Bravo!

Toyota Camry | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Řízení je příjemně tuhé a přesné. Nicméně toto není takové to „řidičské“ auto na vymetání okresek. Je zde použitý nový posilovač řízení, který se přesunul z tyče řízení přímo na hřeben. Dobrou zprávou ale je, že nejde o jeden z těch houpavých korábů, který vás při rychlejším nájezdu do zatáčky vyděsí svou nejistotou a dramatickými náklony karoserie.

Toyota Camry | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Atmosférický hybridní čtyřválec je krásně tichý a kultivovaný. Poskytuje výkon 131 kW a kroutící moment 221 Nm. Celkový systémový výkon činí 160 kW. Bezestupňová převodovka e-CVT je zde výborně odladěná a i při hrubším zacházením s plynem nezní jak vysavač. Dynamika není nijak závratná, ale rozhodně nejde o pomalé auto. Vlastně je celkem svižné, ale pocitově vám to nepřijde, protože je zde perfektní odhlučnění a vůz táhne konstantně, bez řazení. Kombinace malého elektromotoru s nepřeplňovanou pohonnou jednotkou je skvělá. Akcelerace na stovku zabere 8,3 sekundy a maximální rychlost je omezena na 180 km/h.

Toyota Camry | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

EV režim – pokud máte nabitý akumulátor (6,5 Ah), který získává energii brzděním, tak můžete městské pocukávání jet jen na elektřinu. Funguje do 50 km/h, což je po městě naprosto dostačující. Nutno ovšem říct, že musíte mít dost lehkou nohu, jinak se automaticky připne klasický spalovací motor. Je zde i režim sport, který ovšem jede téměř totožně, jak ostatní módy. Nejlepší je tyto věci vůbec neřešit a nechat to na Toyotě, která vše vyřeší za vás. Vy už si jen vychutnáváte pohodovou jízdu.

Spotřeba po městě se dá držet kolem 5 litrů, což je skvělá hodnota.

Kombinovaná spotřeba, kdy je více používán spalovací motor činí kolem 6 l.

Dálniční tempo znamená konzumaci okolo 6 - 7,5 l.

Toyota Camry | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Cena

Základní cenovka v nejnižší výbavě Comfort činí 920 000 kč. Výbava Prestige stojí o 30 tisíc více a vrcholná verze Executive stojí 1 050 000. Cena sice nezačíná nízko, ovšem vezmeme-li v potaz že jde o hybrid se slušným výkonem, je přiměřená a dostanete kus pořádného auta. Námi testovaný kousek má VIP paket a celková cenovka činí 1 165 000 Kč.

Konkurence

Mezi hlavní konkurenty se řadí Škoda Superb, Volkswagen Passat, Ford Mondeo nebo Mazda 6. Pokud „nebazírujete“ na kombíku s dieselem a podstatný je pro vás komfort a spolehlivost, je Camry nejlepší volbou. Pokud si potrpíte na sportovněji střiženou jízdu, je ideální zvolit v případě benzinové motorizace Mazdu a pokud sháníte naftu, tak Mondeo. Passat se Superbem jsou univerzálové někde mezi, kteří nenabídnou moc emocí, ale jsou to nadčasoví a dobří služebníci.

Toyota Camry | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Camry to nemá lehké, mám trochu obavy o její budoucnost na evropském trhu vzhledem ke konzervativním lidem, kteří v Evropě na koncern Volkswagen nedají dopustit. Je to opravdu veliká škoda, protože je lepším vozem než Škoda Superb a ostatní konkurenti. Tohle je definice perfektní manažerské limuzíny – elegantní, prostorná, tichá, naprosto skvělý komfortní podvozek, který vás podrží i při ostřejší jízdě na ranní „meeting“. Jezdí za podobné provozní náklady jako konkurenti s naftovým motorem, ale je o poznání spolehlivější a odvázanější. Pokud o ní uvažujete, neváhejte a jděte do ní, je totiž skvělá.

Toyota Camry si zaslouží 9/10 bodů.

Toyota Camry | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Skvělý komfortní podvozek

Design – image

Originalita

Odhlučnění

Spolehlivost

Provozní náklady

Prostor pro posádku

Atmosférický motor ve spojení s elektromotorem

Parkování zdarma na modrých a fialových zónách

Minusy

Zastaralý a malý infotainment

Absence varianty kombi a naftových motorů

Oproti konkurenci omezený zavazadelník