Škoda Octavia RS TSI - nejrychlejší nová Škoda, kterou si můžete koupit, ale ne vše je super

Úvod

Čtyřkovou Octavii netřeba představovat, všichni ji známe. Líbivý design, který ve sportovním provedení působí velmi dobře. Náš testovaný kus má benzinový čtyřválec, který je spojen s automatickou převodovkou DSG, jež odvádí skvělou práci. Výbava je bohatá, ale třeba parkovací kameru mají i levnější auta, a proto mne u vozu, jehož cena přesahuje milion korun, její absence mrzí. Jestli je v příplatkové výbavě jedna položka, která je opravdu nepostradatelná, tak jsou to adaptivní tlumiče DCC. Bez nich by byla Octavia sice fajn na okresce, ale kočičí hlavy ve městě by už tak příjemné nebyly. Jsou to právě zmíněné tlumiče, které dělají nové „ereso“ strojem, jenž má všestranné využití.

Exteriér

Bílá barva v kombinaci s černými doplňky a koly podtrhuje celkový dravý design, který v šedi nudných aut všude kolem poutá pozornost i navzdory tomu, že jde stále o tuctovou Octavii. Karosářská varianta liftback se svažující se zádí se opravdu povedla. Pochvalu zaslouží také vynikající LED Matrix světlomety.

Rozměry - 4689/1829/2686 mm (délka, šířka, rozvor). Hmotnost činí 1520 kilogramů.

Škoda Octavia RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Černé sportovní sedačky s kontrastním prošíváním červenou nití vypadají velmi dobře, sedí se v nich také příjemě, avšak mohly by být trochu užší. Chápu snahu zavděčit se i řidičům, kteří mají 120 kilo, ale já se svými 80 kilogramy v nich i přes slušné boční vedení poněkud „plavu“. Palubní deska je potažena prošívanou alcantarou, pěkný detail. Ergonomie je slušná a pozice za volantem díky širokému nastavení volantu je taktéž výborná. Subtilní volič automatické převodovky je velmi příjemný, neubírá na vnitřní prostornosti a manipulace s ním je dobrá. Dalším plusem je tradičně veliký zavazadelník – 600/1555 litrů a dostatek odkládacích prostorů.

Škoda Octavia RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Tím ovšem s chválou končím a musím opět kritizovat infotainment. Prokletý zábavní systém je složitý a naprosto základní úkony (deaktivace systému Stop-start, Line Assist atd.) musíte při každém startu dělat stále znovu a hlavně na několik kliknutí. Pozornost řidiče, který touto procedurou prochází za jízdy je úplně někde jinde, nežli by měla být. Dost často navíc zamrzá, seká se, nebo vám úplně zmizí spodní lišta s ovládáním výhřevu sedadel a teploty. Tady se Škoda opravdu nevyznamenala.

Poslední výtku mám k lacinějším materiálům, obzvlášť místo, kde si řidič opírá pravé koleno o středovou konzoli, je žalostné. Stačilo ostřejších 50 km na okreskách a koleno bylo otlačené, jak po tisíci dálničních kilometrech.

Škoda Octavia RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

První nastartování za doprovodu „dunícího motoru“ je skutečně směšné. Pod kapotou je čtyřválec, ovšem z reproduktorů zní čtyřlitrový osmiválec. Někomu se to může líbit a dodávat pocit sportovnosti, ale mně osobně to přijde hodně mimo mísu. Objem reproduktory zkrátka nenahradíte. Jakmile „překliknete“ do řezimu comfort, zvuk osmiválce zmizí. Můžete si naštěstí nakonfigurovat individuální režim, kde si můžete nechat tvrdé tlumiče, ostré řízení a přitom neposlouchat tento otravný umělý zvuk z příplatkového audio systému Canton.

Oproti normální Octavii potěší ostřejší řízení a dávkování brzd. Pokud bych vás posadil do „eresa“ v komforním módu se zavázanýma očima, nepoznali byste, že jde o RS. Jízdní komfort je opravdu dobrý a i v centru Prahy je jízda celkem pohodlná. Nerovnosti žehlí velmi dobře a jediné, co neumí s úplným přehledem, jsou výraznější příčné nerovnosti a veliké výmoly.

Škoda Octavia RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Nicméně vůz byl konstruován pro dynamickou jízdu, takže sjíždíme z dálnice na berounské okresky a ženeme se vpřed. V prvních ostrých vlásenkách je cítit práce elektronického lamelového diferenciálu VAQ, který eliminuje nedotáčivost a tlačí vás dovnitř zatáčky. Není to vůbec špatné, zrychluji a vůz to stále zvládá. Podvozek je u limitu sice trochu nejistý a úplně nevíte, co od něj čekat, ale když o kousek uberete, je to velice dobré a i přesto nadprůměrně rychlé svezení. Drtivá většina řidičů z tohoto vozu bude nadšena, ten zbytek je zvyklý jezdit opravdovými sporťáky, kterým nemůže Škodovka konkurovat. Na druhou stranu ale ostré vozy při denním vození dětí do školy nebudete mít v lásce ani vy, ani vaše ratolesti. Zkrátka dost „drncají“.

Motor

Dvoulitrové TSI o výkonu 180 kW (245 koní) jede velmi slušně, kultivovanost a odhlučnění motoru je úžasné. Točivý moment činí 370 Nm. Akcelerace na stovku zabere velmi slušných 6,7 sekund a maximální rychlost je omezena na 250 km/h. To už jsou na Škodovku slušná čísla. Na okreskách se musíte opravdu krotit, protože na limitní devadesátku auto zrychlí opravdu hned. Pocitově jedete kolem „stovky“, ale při pohledu na tachometr zjišťujete, že jste na hodnotě, za kterou hrozí odebrání řidičáku. Ačkoliv je tedy dynamika velmi dobrá, lehkou ostudou je, že předchozí trojkové RS bylo o chlup rychlejší. Trochu je zde cítit i prodleva, než při „kick-downu“ automat podřadí a zatáhne turbo.

Škoda Octavia RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Největší slabinou této pohonné jednotky je, jak jistě všichni tuší, spotřeba. Naše „dlouhodobka“ byla 10 litrů na sto, na nádrž jsme najeli něco málo přes 400 kilometrů. Je ale pravda, že jsme úplně ekonomicky nejezdili.

Ve městě je nutné počítat s 8-10 l, samozřejmě záleží na vaší pravé noze a na provozu.

Kombinovaná spotřeba se pohybuje kolem 8 l, když se snažíte jezdit „zeleně“. Patnáctikilometrová cesta do práce, kdy polovina je okreska a zbytek město, znamenala 8,3 l a níž jsem se nebyl schopen dostat i přes použití „eco módu“.

Na okresce při ostrém tempu není problém jet za 15 l, ovšem při ustálené devadesátce je možné se dostat pod 7 l.

Cena

Základní Octavie Active stojí 493 900 Kč. V případě vrcholné verze RS je základ stanoven na 889 900 Kč, za kterou dostanete nejsilnější benzinové TSI s manuálem. V našem případě jsme měli v testu benzinovou 180 kW verzi s automatem, která začíná na 939 900 a včetně příplatků námi testovaný kus vyšel na necelých 1 100 000 Kč.

Škoda Octavia RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

Octavie RS byly vždy tvrdší vozy, které byly otravné na denní používání, ale ani na okreskách se nedalo říct, že šlo o opravdu fungující sportovní auta. Trojkové RS (benzinové) s mechanickým samosvorem bylo na okreskách velmi dobré, pomalu se přibližovalo například k sportovním „hothatchům“ jako je Ford Focus ST, ale na denní jezdění to také úplně nebylo.

Nová Octavia RS (s adaptivním podvozkem) je naprosto skvělým kompromisem mezi „daily“ a sportovně střiženým autem, se kterým se na okresce celkem pěkně svezete. Oproti předchůdci je sice trochu více „domestikovaná“, ale právě to ji dělá tak dobře vyváženou a použitelnou pro každý den. Kdyby měla fungující infotainment s „hardwarovými“ tlačítky a lepší materiály, vyfasovala by 9 bodů. Takto si zaslouží „pouze“ 8/10.

Škoda Octavia RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Všestrannost

Design

Praktičnost

Jízdní vlastnosti

Dynamika

Minusy

Spotřeba

Infotainment

Lacinější materiály