Toyota si nechává patentovat převratný systém tankování a dobíjení automobilů

Tento autonomní vůz budou moci využívat auta s libovolným motorem, ať už spalovacím, elektrickým nebo vodíkovým. Projekt také odpovídá na nástup autonomizace. Nebude-li totiž v automobilu řidič, problém tankování nebo dobíjení bude nezbytné řešit systémově.

Jak to funguje

Podle popisu v patentovém návrhu systém přijímá hlášení poptávky po tankovací nebo dobíjecí službě od klienta nebo automobilu. Informace má zahrnovat značku a model, ale také místo, kam má tankovací vůz dorazit. Následně systém rozhodne, který tankovací vůz má na hlášení odpovědět, k čemuž využije informaci o aktuálním rozmístění tankovacích vozů v terénu, jejich velikosti, kapacitě paliva/energie a velikosti, značce a modelu klientského automobilu.

Toyota si nechává patentovat autonomní systém tankování a dobíjení automobilů na silnici, dokonce zřejmě i za jízdy | foto: Toyota

Systém vůz vybere a vyšle k automobilu, přičemž k navigaci použije GPS údaje a další lokalizační metody s využitím systému autonomní jízdy. Po příjezdu na místo vůz zastaví v příslušné pozici a využije k tomu čidla vzdálenosti.

Autonomně připojí příslušnou koncovku k napájení akumulátoru nebo tankování pohonných hmot, včetně vodíku. Aby se zvýšila efektivita, mohl by jeden autonomní vůz poskytnout několik služeb a teprve potom se vrátit na základnu, kde by doplnil vlastní nádrže a baterie.

Řidič klientského automobilu by nemusel během celého procesu dělat vůbec nic. K tomu by však byla nezbytná standardizace vstupních otvorů do nádrží a dobíjecích portů ve všech automobilech, které by systém obsluhoval. Producenti aut ovšem nemají důvod se na této věci neshodnout, alespoň v případě autonomních vozidel.

Pomoc pro řidiče a autonomní automobily

Řešení přihlášené Toyotou v novém patentovém návrhu má význam nejen pro zapomnětlivé řidiče, ale zejména pro autonomní vozy. Vezmeme-li v úvahu rovněž použití mobilní nabíječky a tankovací stanice, musíme si položit otázku, zda bude tento systém schopen fungovat také během jízdy. Prezentovaný nápad totiž trochu připomíná tankování letadel. Doplňování palivových nádrží za letu je možné a používané, třebaže náročné.

Jak tomu bude v tomto případě? Žádný nákres ani popis v patentovém návrhu na tuto otázku neodpovídá, ačkoli název patentu zní „On-the-fly autonomous vehicle refueling and recharging”, čili autonomní vůz k tankování a dobíjení za letu. Takto formulovaný název může naznačovat, že by návrh bral v úvahu rovněž fungování během jízdy.