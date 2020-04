Stane se Hyundai Veloster N díky 2,5 T-GDi králem mezi rychlými předohraby?

O motoru Theta III automobilky Hyundai s objemem 2,5 litru jste mohli poprvé slyšet před dvěma lety. Od té doby se dočkal nasazení ve vozech Genesis, či nedávno představené Sanátě N-line. Například v Genesis G80 produkuje tento motor výkon 223 kW (303 koní) a točivý moment 421 N.m.

Hyundai Veloster N | foto: wheelsage.org

Současný Hyundai Veloster N používá stejně jako i30 N, přeplňovaný 2.0 o výkonu 186 kW (250 koní) nebo v případě N Performance 202 kW (275 koní). S motorem Thesis III by výkon Velosteru poskočil na úroveň 300 koní, čímž by se přiblížil absolutní špičce nejostřejších Hot-hatch. A to ještě existují zvěsti, že při vývoji motoru Thesis III bylo počítáno s možností vyladit motor až na výkon 257 kW (350 koní).

I přesto, že Hyundai testuje 2,5 T-GDi ve Velosteru, zdá se nám nepravděpodobné, že současná generace zamíří s tímto motorem do prodeje. S největší pravděpodobností se ho dočká až Veloster třetí generace.

Hyundai Veloster N | foto: wheelsage.org

Osobně bych tento motor moc rád viděl pod kapotou nedávno představené faceliftované i30. Již současné provedení i30 N Performance, které se do naší redakční garáže dostalo v obou karosářských variantách, je úžasný Hot-hatch. S větším a hlavně silnějším motorem by se mohl směle rovnat s Renaultem Megane R.S. Tropy a Hondou Civic Type-R.