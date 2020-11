Nejšílenější Hot Hetch osmdesátek? Zřejmě Sbarro Super Eight s motorem V8 od Ferrari

Nejprve si připomeneme právě model Sbarro Super Twelve. Ten byl představen v roce 1981 a byl poháněn motorem Kawasaki V12. Tento motor vznikl spojením dvou šestiválcových motocyklových motorů Kawasaki na společnou klikovou skříň, čímž bylo dosaženo výkonu 240 koní. Motor byl umístěn doprostřed vozu a jeho výkon byl přenášen řetězem na dvě 5° převodovky ovládané jednou řadící pákou.

Super Twelve byl extrém i co se Sbarra týče. Díky minimální váze a na krátko poskládaným rychlostním stupňům, zrychlovalo velmi ostře, a to až do svého maxima, které se pohybovalo okolo 200 km/h.

Sbarro Super Eight bylo oproti němu považováno za civilizovanější. Avšak ne kvůli nedostatku výkonu, nýbrž pro jeho lepší použitelnost. Jeho automobilový motor měl daleko širší použitelnou křivku točivého momentu, než dříve zvolená motocyklová V12. Oním motorem byl 3.0 litrový V8 ze stáje Ferrari, konkrétně z modelu 308 GTB.

Sbarro Super Eight | foto: wheelsage.org

Sbarro Super Eight | foto: wheelsage.org

Třílitrová V8 byla naladěna na výkon 260 koní a našla své místo uprostřed vozu, přičemž samozřejmě poháněla kola zadní nápravy. Ušlechtilý hřebčín neměl s vozem o velikosti Sbarra příliš práce. Sbarro Super Eight měří na délku pouhých 315 cm a jeho rozvor je jen 220 cm. Šířka a výška vozu je pak 175 cm a 130 cm. Díky použití trubkového rámu a karosérie ze školených vláken se podařilo na vzdory velkému motoru udržet úžasně nízkou váhu, konkrétně jen 800 kg.

Sbarro Super Eight | foto: wheelsage.org

Kombinace 800 kg, 260 koní putujících na zadní kola při rozvoru 220 cm zní jako recept na pořádné nepříjemnosti. Hlavně když je maximální rychlost 220 km/h a nemáte za zády žádné elektronické pomocníky. Sbarro Super Eight je v podstatě ztělesněním luxusně pojatého rallye speciálu skupiny B, který byl v 80. letech tak populární.