Svazu dovozců oznámil lednová čísla

Dovoz ojetých osobních aut do Česka v lednu meziročně klesl o 13,5 procenta na 11.599 vozů. S výjimkou covidového roku 2021 bylo dovozy v tomto měsíci nejnižší za posledních šest let. Vyplývá to podle ČTK z údajů Svazu dovozců automobilů.